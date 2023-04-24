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Казахстан отказался от военного парада на 9 мая

казахстанские военные
© Фото: сайт Минобороны Казахстана
Военный парад в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества не будут проводить в Казахстане. Это связано с экономией средств и решением других задач, заявили в МО страны.

Военного парада, посвященного Дню защитника Отечества 7 мая и Дню Победы 9 мая, в Казахстане не будет, власти страны планируют решать другие задачи, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

Как отметили в оборонном ведомстве, отмена праздничного парада связана с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других задач. Так, министерство потратит деньги на поддержание требуемого уровня мобильности и боеготовности казахстанской армии.

При этом в Минобороны рассказали о планах провести ряд военно-патриотических мероприятий в воинских частях, связанных с двумя праздниками.

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