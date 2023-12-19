Казахстан направит миротворцев на Ближний Восток

Миротворческие силы под флагом Республики Казахстан будет направлен на Ближний Восток. Военные примут участие в миссиях ООН в Южном Судане, на Голанских высотах, а также войдут в число наблюдателей за соблюдением перемирия между Израилем и Палестиной.

Миротворцы Казахстана будут участвовать в ряде миссий ООН в ближневосточном регионе. Они отправятся в регион в начала марта на год.

Первый самостоятельный национальный миротворческий контингент Казахстана будет развернут в марте в рамках миссии "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах". Это будет резервная рота из 139 военных с техникой и вооружением.

Также миротворцы Казахстана станут участниками "Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина-Израиль), "Миссии ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан), войдут во "Временные силы ООН по обеспечению безопасности и Абьее" (UNISFA, Судан).

Всего на Ближний Восток будет направлено до 430 человек.

Казахстан получил от ООН мандат на самостоятельную миротворческую миссию, проинформировал глава оборонного ведомства республики Руслан Жаксылыков.

"На сегодня мы впервые добились того, что ООН дала нам самостоятельную миссию, мы пойдем выполнять ее под нашим флагом. В первую очередь, это патрулирование районов, выполнение комендантской службы, рота будет в резерве"

– глава Минобороны Казахстана

Отбор в миротворцы продлился год, по всей стране были отобраны лучшие специалисты - саперы, разведка, инженеры, медики.

"В составе миротворческих сил Казахстана опытные офицеры, выполнявшие задачи в составе других континентов"

– министр

Он добавил, что миротворческие силы будут заняты в разъединении противоборствующих сторон, патрулировании территорий, службе на блокпостах, будут проводить разминирование местности, а также доставлять гуманитарную помощь. Жаксылыков подчеркнул, что миссия сопряжена с риском и сложностями, гарантировать сохранность военных не может никто.

За работу в регионе, где существует напряженность, каждый миротворец будет получать выплату от ООН в размере $1000.

"Каждый военнослужащий будет получать ежемесячно свыше тысячи долларов. Содержание военнослужащих уже заложено в бюджете, дополнительно будет выделено только на перевозку техники"

– глава Минобороны Казахстана