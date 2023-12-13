Шойгу: российские миротворцы – гарант мира в Карабахе

Министр обороны РФ назвал российскую армию основным залогом мира в Карабахском экономическом районе.

Российские военные подразделения, который находятся в Карабахском экономическом районе, гарантируют мир в регионе. Об этом сказал глава министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе своего выступления на встрече ведомства.

Кроме того, он отметил, что армия РФ - гарант мира в Сирии.

"Российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе"

– Сергей Шойгу

Он отметил, что военным отрядам необходимо сохранить мир на территориях, где они дислоцируются. Министр подчеркнул, что обстановка в этих регионах уже изменилась.