Казахстан готов начать транзит российского газа в Узбекистан осенью 2024 года

Опубликовано: 9:57, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газ из России в Узбекистан пойдет через Казахстан осенью 2024 года. Инфраструктура готова для транзита. Начало поставок начнется после того, как Ташкент и Газпром придут к соглашению по объемам и цене газа.

Транзит газа из России в Узбекистан через трубопроводы на территории Казахстана стартует примерно через 15 месяцев, такие сроки назвали в казахстанском Минэнерго.

Министр Алмасадам Сатлкалиев пояснил, что в настоящее время власти соседней республики и «Газпром» обсуждаются объемы поставок и цены на голубое топливо.

«Казахстанская сторона продекларировала, что готова обеспечить техническую готовность по транзиту газа через нашу территорию. Как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем предоставить нашу инфраструктуру»

– глава Минэнерго Казахстана

Он добавил, что транзит в Узбекистан российского газа может стартовать в осенне-зимний сезон следующего года.

«Мы заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, и в целом в рамках увеличения надежности энергоснабжения Центральноазиатского региона»

– глава Минэнерго Казахстана

Ранее стало известно, что газ будет идти по газопроводу "Средняя Азия - Центр".