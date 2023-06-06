Казахстан готов начать транзит российского газа в Узбекистан осенью 2024 года

Транзит газа из России в Узбекистан через трубопроводы на территории Казахстана стартует примерно через 15 месяцев, такие сроки назвали в казахстанском Минэнерго.
Министр Алмасадам Сатлкалиев пояснил, что в настоящее время власти соседней республики и «Газпром» обсуждаются объемы поставок и цены на голубое топливо.
«Казахстанская сторона продекларировала, что готова обеспечить техническую готовность по транзиту газа через нашу территорию. Как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем предоставить нашу инфраструктуру»
– глава Минэнерго Казахстана
Он добавил, что транзит в Узбекистан российского газа может стартовать в осенне-зимний сезон следующего года.
«Мы заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, и в целом в рамках увеличения надежности энергоснабжения Центральноазиатского региона»
– глава Минэнерго Казахстана
Ранее стало известно, что газ будет идти по газопроводу "Средняя Азия - Центр".