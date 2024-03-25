Вестник Кавказа

Кавминводы примет два кинофеста в этом году

Кавминводы примет два кинофеста в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минводах в этом году проведут два кинофестиваля. Отмечается, что одно мероприятие состоится летом, а второе - во второй половине сентября.

Кавказские минеральные воды в текущем году примут два кинофестиваля, сообщили в информационном центре Ставрополья.

Первый фестиваль - "Хрустальный источник" - запланирован на лето. Его президент Эвклид Кюрдзидис рассчитывает провести мероприятие с участием зарубежных гостей.

Второй фестиваль должен пройти осенью, во второй половине сентября. Он будет посвящен Сергею Пускепалису, который погиб в ДТП 20 сентября 2022 года. Его планируется провести под эгидой министерства культуры России.

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