Кавказские деликатесы приедут на выставку в Москву 

Опубликовано: 23:23, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в следующую пятницу, 7 июля, попробовать и купить лучшие продукты питания из 70 регионов России, в том числе и с Северного Кавказа, можно будет прямо в центре Москвы – в столице стартует гастрофестиваль "Вкусы России".

Через неделю, 7 июля, в центре Москвы на Манежной площади у стен Кремля пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России", сообщает сайт мероприятия.

Посмотреть, попробовать и купить

Главное достоинство столичного кулинарного действа состоит в том, что для того, чтобы попробовать и даже купить разносолы со всей России – от Калининграда до Владивостока - совсем не нужно будет туда ехать: они приедут к москвичам сами, причем попробовать и купить здесь можно будет самые лучшие продукты брендов победителей Национального конкурса "Вкусы России". Так, здесь будут представлены ставропольские яблоки, адыгейский сыр, настоящая дагестанская баранина, и это – только малая часть того, что привезут на ярмарку самые известные производители Кавказа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парад региональных брендов

Конечно же, одним Кавказом праздник не ограничится - фермеры и производители из 70 регионов России, а это – более 300 предприятий – представят на суд требовательных москвичей и гостей столицы свои мясные изделия, сыры, рыбу и рыбные продукты, выпечку, овощи и фрукты, а также блюда из них, приготовленные по старинным рецептам – своеобразный гастрономический тур по регионам страны в пределах одного города.

Точкой притяжения праздника станет самый большой фудкорт страны – больше всего он будет напоминать грандиозное всероссийское застолье, на котором можно попробовать любой приглянувшееся яство, которых тут будет великое множество.

Кавказские танцы и не только

Гостей фестиваля ждет насыщенная концертная программа. На главной сцене фестиваля выступят артисты со всех уголков страны с колоритной национальной программой. В день открытия здесь можно будет посмотреть концерт мастеров искусств Кабардино-Балкарии и выступление ансамбля танца "Заманхо" из Грозного, в субботу на главной сцене выступит адыгейский народный ансамбль аутентиченого пения "Джэныку", в воскресенье – североосетинский коллектив "Алания", а в пятницу, ближе к закрытию, можно будет увидеть ингушский национальный танец "У родника", и это только кавказские коллективы.

Каждый день на фестивале будут проходить мастер-классы по приготовлению самых неожиданных блюд – тут можно будет узнать, как сварить кубанский борщ, испечь московский пончик, серпуховские битки с луком, приготовить духоборские блины, караимские пирожки, сварить прохоровскую солдатскую кашу и даже казачьи вареники с сюрпризом.

"Фестиваль способен удивить любого, даже самого привередливого гурмана"

– организаторы праздника

Завершится "вкусный праздник" в воскресенье, 16 июля.

