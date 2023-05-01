Опубликовано: 12:28, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чемпионский титул завоевал на состязаниях в Европе азербайджанский каратист. Он стал лучшим в весовой категории 84 кг.

Каратист Ульви Мамедов, представляющий Азербайджан, завоевал титул чемпиона Европы.

Азербайджанский спортсмен стал лучшим на 12-м чемпионате Европы по каратэ. Соревнования за звание чемпиона проходили в городе Кранево, Болгария. Организатором выступила Всемирная и Европейская федерация шотокан (WSF/ESF).

Ульви Мамедов выступал в весовой категории 84 кг. В рамках чемпионата он одержал четыре победы, сразившись с каратистами из Румынии, Грузии, Чехии и Болгарии. В результате азербайджанский спортсмен стал лучшим и получил титул чемпиона Европы.

Ульви Мамедов - обладатель второго дана, на чемпионате он возглавлял сборную Азербайджана.