Чемпионский титул завоевал на состязаниях в Европе азербайджанский каратист. Он стал лучшим в весовой категории 84 кг.
Каратист Ульви Мамедов, представляющий Азербайджан, завоевал титул чемпиона Европы.
Азербайджанский спортсмен стал лучшим на 12-м чемпионате Европы по каратэ. Соревнования за звание чемпиона проходили в городе Кранево, Болгария. Организатором выступила Всемирная и Европейская федерация шотокан (WSF/ESF).
Ульви Мамедов выступал в весовой категории 84 кг. В рамках чемпионата он одержал четыре победы, сразившись с каратистами из Румынии, Грузии, Чехии и Болгарии. В результате азербайджанский спортсмен стал лучшим и получил титул чемпиона Европы.
Ульви Мамедов - обладатель второго дана, на чемпионате он возглавлял сборную Азербайджана.