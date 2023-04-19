Опубликовано: 22:40, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские вольники блестяще выступили на чемпионате Европы по борьбе в Хорватии, став лучшими на европейском континенте по итогам турнира и завоевав 6 медалей.

Первенство в Загребе среди борцов вольного стиля завершилось победой Азербайджана, сообщает пресс-служба Федерации борьбы страны.

Азербайджанские спортсмены, завоевав два золота, два серебра и две бронзы, набрали в общей сумме 150 очков и стали первыми в общекомандном зачете. На втором месте расположилась грузинская дружина со 137 очками, третьей строчкой довольствовалась Турция.

Данный успех для борцов из Азербайджана стал вторым подряд - лучший результат за последние 4 года. Кроме того, азербайджанская команда обогнала своих соперников не только по количеству выигранных наград, но и по их качеству.

Стоит добавить, что свой вклад в победу Азербайджана на европейском турнире внесли Алиаббас Рзазаде и Гаджи Алиев, завоевавшие золотые медали в своих весовых категориях – 57 и 70 кг соответственно. Серебро в копилку азербайджанской команды принесли Осман Нурмагомедов (92) и Магомедхан Магомедов (97). Бронзовыми призерами чемпионата стали Абубакр Абакаров (86) и Георгий Мешвилдишвили (125).