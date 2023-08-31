"Карабах" вышел в групповой этап Лиги Европы

Опубликовано: 20:58, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

"Карабах" сыграл вничью с "Олимпией" и по сумме двух матчей пробился в групповой этап Лиги Европы. Сегодняшняя встреча завершилась вничью 1:1.

В Баку только что завершился ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между "Карабахом" и "Олимпией".

Счет на 24-й минуте открыли хозяева благодаря точному удару защитника Турала Байрамова с пенальти. На 36-й минуте полузащитник "Олимпии" Диогу Кошта Пинту восстановил статус-кво, однако на большее гостей не хватило.

В первой встрече, прошедшей в Любляне неделю назад, сильнее со счетом 2:0 оказался "Карабах". Таким образом, по сумме двух встреч в групповой этап Лиги Европы вышла команда из Азербайджана.