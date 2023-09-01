"Карабах" узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы

Опубликовано: 15:49, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников на данной стадии узнал агдамский "Карабах".

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/24. На этой стадии будут участвовать 32 команды, распределенные по 8 группам.

Агдамский "Карабах" (Азербайджан) попал в квартет H, где его соперниками станут "Байер" (Германия), "Мольде" (Норвегия) и "Хэкеном" (Швеция).

Состав всех групп выглядит следующим образом:

Группа A: "Вест Хэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Фрайбург" (Германия), "Бачка Топола" (Сербия)

Группа B: "Аякс" (Нидерланды), "Марсель" (Франция), "Брайтон" (Англия), АЕК (Греция)

Группа C: "Рейнджерс" (Шотландия), "Бетис" (Испания), "Спарта" Прага (Чехия), "Арис" Лимасол (Кипр)

Группа D: "Аталанта" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Штурм" (Австрия), "Ракув" (Польша)

Группа E: "Ливерпуль" (Англия), ЛАСК (Австрия), "Юнион" (Бельгия), "Тулуза" (Франция)

Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Ренн" (Франция), "Маккаби" Хайфа (Израиль), "Панатинаикос" (Греция)

Группа G: "Рома" (Италия), "Славия" Прага (Чехия), "Шериф" (Молдавия), "Серветт" (Швейцария)

Группа H: "Байер" (Германия), "Карабах" (Азербайджан), "Мольде" (Норвегия), "Хэкен" (Швеция).