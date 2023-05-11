"Карабах" намерен усилиться двумя хавбеками

"Карабах" этим летом планирует усилиться португальским вингером Рафаэлем Барбозой, выступающим в "Тонделе". Также агдамцы намерены вернуть из аренды хавбека Нихада Гулиева
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в летнее трансферное окно намерен усилить свой состав португальским полузащитником Рафаэлем Барбозой.
В настоящее время 27-летний хавбек выступает у себя на родине за "Тонделу", контракт с которой истекает в конце этого сезона.
В текущем сезоне Барбоза провел за "Тонделу" 33 матча в Сегунде Португалии, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Кроме того, "Карабах" собирается вернуть в свои ряды 21-летнего полузащитника Нихада Гулиева, выступающего на правах аренды "Шамахы".