"Карабах" намерен усилиться двумя хавбеками

Опубликовано: 23:57, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

"Карабах" этим летом планирует усилиться португальским вингером Рафаэлем Барбозой, выступающим в "Тонделе". Также агдамцы намерены вернуть из аренды хавбека Нихада Гулиева

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в летнее трансферное окно намерен усилить свой состав португальским полузащитником Рафаэлем Барбозой.

В настоящее время 27-летний хавбек выступает у себя на родине за "Тонделу", контракт с которой истекает в конце этого сезона.

В текущем сезоне Барбоза провел за "Тонделу" 33 матча в Сегунде Португалии, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Кроме того, "Карабах" собирается вернуть в свои ряды 21-летнего полузащитника Нихада Гулиева, выступающего на правах аренды "Шамахы".