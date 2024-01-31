Каньон Окаце в Грузии закрыли на неопределенный срок

В Грузии временно недоступен для посещения каньон Окаце. Когда снова можно будет побывать в этих местах, на данный момент не сообщается.

С сегодняшнего дня в Грузии закрыли для посещения каньон Окаце. Об этом сообщает 12 февраля Агентство охраняемых территорий Грузии.

Из-за технических работ посетить эту природную достопримечательность в ближайшее время не получится. При этом информацию о том, когда посетители вновь смогут побывать в каньоне, в агентстве не предоставили.

В чем особенность каньона?

В каньоне Окаце множество озер и водопадов. Длина самого длинного озера – Осхапо – превышает 60 метров. Одной из главных достопримечательностей этих мест является трехкаскадный водопад Кинчха, который входит в число самых высоких водопадов республики. Высота самого большого каскада составляет примерно 70 метров, а самого маленького – около 25.

Здесь есть также узкий подвесной мост. Это уникальная туристическая тропа длиною около 1 км на высоте 140 метров.

В 2011 году каньон получил статус Национального парка.

© Фото: сайт Национальных парков Грузии

Где находится?

Каньон Окаце расположен в районе Хони в ущелье реки Окаце. Ближайший крупный город к нему – Кутаиси. Он находится всего в 50 км.