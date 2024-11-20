Вестник Кавказа

Кандидатов в президенты Абхазии начнут объявлять с 17 декабря

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В период с 17 декабря до 6 января будут объявлять кандидатов на пост президента Абхазии. Их регистрация продлится до 16 января.

В Абхазии определили срок объявления кандидатов на пост президента страны и регистрации инициативных групп и партий. Это можно сделать с 17 декабря по 6 января, рассказали в ЦИК республики.

«Решением ЦИК Республики Абхазия утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов президента, назначенных на 15 февраля 2025 года. Согласно плану, регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов будет проходить с 17 декабря по 6 января»

- ЦИК Абхазии

В ведомстве передали, что регистрация кандидатов продлится до 16 января. Если он идет на выборы самостоятельно, а не от партии, то ему необходимо набрать от 2 тыс подписей. В ином случае, сбор подписей не нужен.

Напомним, что выборы президента в Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года.

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