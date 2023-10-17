Канатная дорога в Дагестане едва не оборвала жизнь мужчины

В Унцукуле мужчина упал с канатной дороги в пропасть. Его удалось спасти и передать врачам. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
В дагестанском селе Унцукуль мужчины упал с канатной дороги в 20-метровую пропасть, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.
Прибывшие к месту происшествия сотрудники поисково-спасательного подразделения в Унцукульском районе спасли мужчину.
Отмечается, что пострадавшего подняли на носилках, переправили на другую сторону обрыва и передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.