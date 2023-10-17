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Канатная дорога в Дагестане едва не оборвала жизнь мужчины

Горная река
© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"
В Унцукуле мужчина упал с канатной дороги в пропасть. Его удалось спасти и передать врачам. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

В дагестанском селе Унцукуль мужчины упал с канатной дороги в 20-метровую пропасть, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники поисково-спасательного подразделения в Унцукульском районе спасли мужчину.

Отмечается, что пострадавшего подняли на носилках, переправили на другую сторону обрыва и передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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