КАМАЗ и микроавтобуса врезались друг в друга в Дагестане

Опубликовано: 21:26, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Люди пострадали после столкновения "Камаза" и пассажирского автобуса в Буйнакском районе Дагестана. Ранения получили два пассажира "Газели".

Два человека пострадали в результате автоаварии с участием "Камаза" и пассажирского автобуса в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в 17:40 мск, в Буйнакском районе. Водитель микроавтобуса марки "Газель" отказался предоставлять преимущество транспорту для проезда по главной дороге и врезался в "Камаз".

Двое пассажиров "Газели" пострадали в результате автоаварии в Буйнакском районе.