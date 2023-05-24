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КАМАЗ и микроавтобуса врезались друг в друга в Дагестане

КАМАЗ и микроавтобуса врезались друг в друга в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Люди пострадали после столкновения "Камаза" и пассажирского автобуса в Буйнакском районе Дагестана. Ранения получили два пассажира "Газели".

Два человека пострадали в результате автоаварии с участием "Камаза" и пассажирского автобуса в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в 17:40 мск, в Буйнакском районе. Водитель микроавтобуса марки "Газель" отказался предоставлять преимущество транспорту для проезда по главной дороге и врезался в "Камаз".

Двое пассажиров "Газели" пострадали в результате автоаварии в Буйнакском районе.

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