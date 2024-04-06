Вестник Кавказа

Какао впервые подорожало до $11000 за тонну

Какао впервые подорожало до $11000 за тонну
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Биржевая цена на какао-бобы установила новый исторический рекорд - более $11 тыс за тонну. С начала года какао подорожало в три раза.

Какао-бобы продолжают рекордно дорожать, накануне на бирже была взята планка в $11 тыс за тонну - это исторический рекорд.

В начале февраля биржевая цена тонны какао достигла $5 тыс, с тех пор рост продолжается, регулярно обновляя максимумы. В последних числах марта какао-бобы подорожали впервые за всю историю до $10 тыс, а 15 апреля, как следует из данных биржи ICE Futures, цены превысили $11 тыс. Стоимость майских фьючерсов на поставку какао-бобов достигала накануне $11 068.

Прогнозы Международной организации по какао неутешительны - предпосылок для стабилизации или снижения цен на какао нет.

Причин для рекордных цен на какао несколько, одна из них - несколько лет неурожая.

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