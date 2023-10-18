Каир откроет КПП для отправки гуманитарной помощи в Газу

Опубликовано: 23:51, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джо Байден заявил о согласии Египта открыть погранпункт для отправки помощи в сектор Газа. Он сообщил об этом после телефонного разговора с президентом Египта.

Президент США Джо Байден заявил о готовности египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси открыть КПП "Рафах" для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает пресс-служба Белого дома.

Он отметил, что договоренность была достигнута после телефонного разговора с главой АРЕ. При этом Байден подчеркнул, что поставки прекратятся, если ХАМАС откажется пропускать грузовики с помощью или будет ее конфисковывать.

"Он (ас-Сиси) согласился открыть пункт, чтобы сделать две вещи: во-первых, пропустить сначала до 20 грузовиков"

- Джо Байден