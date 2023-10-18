Байден не может успокоить Ближний Восток

© Фото: сайт Белого дома

Визит Джозеф Байдена в Израиль прошел в очень напряженном фоне. С одной стороны, обострение между ХАМАС и Израилем. С другой - ракетный удар по больнице в секторе Газа накануне, где погибли сотни палестинцев.

Президенту США в ходе визита в Тель-Авив предстояло решить несколько задач. С одной стороны, ему требовалось выразить поддержку своему союзнику. Давление на Израиль в регионе нарастает по мере эскалации боевых действий против ХАМАС. После удара по больнице вечером 17 октября ряд стран региона ужесточил риторику против Израиля. Турция и Саудовская Аравия обвинили ЦАХАЛ в преступлениях. Так, в МИД КСА назвали ракетный обстрел клиники "отвратительным преступлением". Все жестче заявления и соседней Иордании, в частности, местный заявил, что "любая попытка вытеснить палестинцев будет означать войну для Иордании".

Глава Белого дома после приземления в Израиле начал сразу с главной истории: кто виноват в обстреле больницы? Обвинять Израиль - значит, санкционировать давление арабских стран и легитимизировать дальнейшие прокси-атаки Ирана в лице "Хезболлы" и подконтрольных группировок в Сирии. При этом открыто оправдывать продолжающиеся обстрелы сектора Газа опасно, поскольку это еще больше разгневает "арабскую улицу". Байден выбрал альтернативный вариант.

"Дело в том, что я был глубоко опечален и возмущен взрывом больницы в секторе Газа вчера, и, судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы"

— Джозеф Байден

Тем не менее, Байден опасается дальнейшей реакции на Ближнем Востоке, поскольку понимает, что вряд ли кто-то захочет верить в израильскую версию о причастности ХАМАС к трагедии. "Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам предстоит многое, нам нужно преодолеть многое", — отметил он.

До визита Байдена в Средиземное море направились две американские авианосные группы. Пентагоном отдано распоряжение 2 тыс военных подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. В Израиль вылетели 5 самолетов с военным грузом.

Израиль ответил высокой оценкой поддержки главного союзника. "Я видел вашу поддержку каждый день, масштабы сотрудничества, которое есть у нас с начала этой войны, достигли поистине беспрецедентного уровня за всю историю замечательного альянса между нашими странами", — отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

При этом одной демонстрации поддержки недостаточно. В идеале США нужно уговорить страны Персидского залива, Иорданию и Египет не принимать каких-либо конкретных воинственных решений против Израиля. Более того, в случае участия в войне Ирана (даже в форме прокси-групп) Вашингтону нужна солидарность этих стран с Израилем и США.

Изначально Байден планировал в Аммане обсудить ситуацию в Газе с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Но из-за удара по больнице Иордания отменила четырехсторонний формат.

У США все еще остаются достаточные рычаги воздействия на ближневосточный конфликт. Однако продолжение эскалации повышает антиизраильские и антиамериканские настроения в регионе. Расчет на дипломатию не оправдывается, так как на лидеров стран региона оказывается давление со стороны "арабской улицы". Видимо, в период визита Байдена решить конфликт не удастся. Для установления перемирия между ХАМАС и Израилем требуется снижения градуса военных действий, и здесь мяч на стороне ЦАХАЛ, который пока не отказался от идеи наземной операции.