Кадровый голод затронул судебную систему Армении

Судебная система Армении охвачена кадровым дефицитом. Отрасли не хватает судей, прокуроров и адвокатов.

В судебной системе Армении существует 40-процентный дефицит судей, заявил глава Палаты адвокатов Симон Бабаян на конференции "Правосудие как инструмент достижения справедливости".

Он подчеркнул, что кадровый голод есть и среди прокуроров, и общественных защитников – на одного адвоката часто приходится 300 дел. О низком качестве делопроизводства в судах первой инстанции также говорит то, что в 80% случаев Апелляционный суд удовлетворяет жалобы юристов.

О недостатке кадров в Армении ранее сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его мнению, причина кризиса заложена в уничтоженной образовательной инфраструктуре и оттоке молодых специалистов за рубеж и в частный сектор.

К тому же, правительство Армении не может обеспечить им высокую заработную плату: потолок не превышает 400 тыс драмов (около $1 тыс).