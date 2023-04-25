Качество принесло азербайджанским борцам рекорд

Опубликовано: 2:23, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Борцы-классики из Азербайджана завоевали на чемпионате Европы в Хорватии шесть медалей, выиграв два золота, три серебра и одну бронзу. Сборная признана "качественным" рекордсменом.

Сборная Азербайджана по греко-римской (классической) борьбе стала обладателем уникального рекордного достижения, оно покорилось спортсменам на европейском первенстве в хорватском Загребе.

В ходе двух дней турнира по трем борцовским дисциплинам "классики" принесли в копилку Азербайджана шесть наград, две из которых были высшей пробы.

Домой победителями вернутся молодые борцы Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг). Более опытные спортсмены Эльдениз Азизли (55 кг), Талех Мамедов (63 кг) и Сабах Шариати (130 кг) взяли лишь серебро. Бронзу в медальный зачет добавил Нихат Мамедли (60 кг).

Стоит отметить, что турнир в Загребе принес азербайджанской сборной рекорд с точки зрения качества наград. В медальном зачете Азербайджан расположился на втором месте со 145 очками, пропустив вперед себя турецких борцов (155 очков). В тройку вошли также грузинские "классики", на их счету 124 балла.