Израильская оппозиция заявила о недоверии Нетаньяху

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обратился к одному из лидеров оппозиции, экс-министру обороны Бени Ганцу с призывом достичь соглашения по готовящейся реформе суда.
По его словам, у правительства и оппозиции есть не только разногласия, но и общий взгляд на многие вещи.
«Чтобы достичь соглашения, вы должны сделать одну простую вещь - отбросить все предварительные условия, все препятствия, зайти в комнату и поговорить. Я приглашаю вашу команду завтра утром встретиться с нашей командой, и мы сделаем то, чего ожидает большинство народа Израиля, мы сядем и достигнем соглашений»
– Биньямин Нетаньяху
В свою очередь Ганц заявил о том, что не доверяет Нетаньяху.
«Я не доверяю Нетаньяху, который сначала делает то, что хорошо для него, и только потом то, что правильно для страны. Реальность такова, что не с кем поговорить»
– Бени Ганц
Далее оппозиционер подчеркнул, что демократический строй в Израиле под угрозой, так как правительство возглавляют экстремисты, «которые не хотят реформироваться».
«Они хотят неограниченного политического контроля не только над судебной системой, но и над средствами массовой информации, системой образования, экономическими институтами и государственной системой»
– Бени Ганц