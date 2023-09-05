Израильская оппозиция заявила о недоверии Нетаньяху

Опубликовано: 21:44, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидеры оппозиции Израиля заявили о недоверии главе правительства в ответ на его призывы сесть за стол переговоров по вопросу о правовой революции.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обратился к одному из лидеров оппозиции, экс-министру обороны Бени Ганцу с призывом достичь соглашения по готовящейся реформе суда.

По его словам, у правительства и оппозиции есть не только разногласия, но и общий взгляд на многие вещи.

«Чтобы достичь соглашения, вы должны сделать одну простую вещь - отбросить все предварительные условия, все препятствия, зайти в комнату и поговорить. Я приглашаю вашу команду завтра утром встретиться с нашей командой, и мы сделаем то, чего ожидает большинство народа Израиля, мы сядем и достигнем соглашений»

– Биньямин Нетаньяху

В свою очередь Ганц заявил о том, что не доверяет Нетаньяху.

«Я не доверяю Нетаньяху, который сначала делает то, что хорошо для него, и только потом то, что правильно для страны. Реальность такова, что не с кем поговорить»

– Бени Ганц

Далее оппозиционер подчеркнул, что демократический строй в Израиле под угрозой, так как правительство возглавляют экстремисты, «которые не хотят реформироваться».

«Они хотят неограниченного политического контроля не только над судебной системой, но и над средствами массовой информации, системой образования, экономическими институтами и государственной системой»

– Бени Ганц