Израиль создает правительство единства после нападения ХАМАС

Опубликовано: 21:17, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Израиля намерены создать единое правительство, которое объединило бы усилия правящей партии и оппозиции во время войны с Палестиной. За солидаризацию выступил и президент Израиля.

Народ Израиля должен объединиться перед лицом нависшей над ним опасности – атаки палестинского движения ХАМАС, заявил в обращении к нации президент страны Ицхак Герцог.

Политик уверен, что объединиться, забыв противоречия, должны и жители страны, и депутаты Кнессета, и члены правительства. Апо его словам, необходимо сформировать правительство единства.

"Мы сражаемся за наше право жить здесь, как свободный народ. Мы должны восстать от нашего отчаяния и обрушиться на врага. Эта война не завершится в одно мгновение. Наши враги предпринимают большие усилия в области психологической войны, им не победить, потому что мы сильны. Израильский дух всегда будет побеждать наших врагов"

– Ицхак Герцог

Отметим, что лидер оппозиции в парламенте Яир Лапид уже провел переговоры с премьером. После встречи он заявил, что готов забыть о прежних спорах и создать правительство национального единства. Далее Биньямин Нетаньяху выдвинул и Лапиду, еще одному оппозиционному лидеру Бени Ганцу предложение о формировании единого кабмина.