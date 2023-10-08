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Израиль создает правительство единства после нападения ХАМАС

Протестующие против судебной реформы в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Израиля намерены создать единое правительство, которое объединило бы усилия правящей партии и оппозиции во время войны с Палестиной. За солидаризацию выступил и президент Израиля.

Народ Израиля должен объединиться перед лицом нависшей над ним опасности – атаки палестинского движения ХАМАС, заявил в обращении к нации президент страны Ицхак Герцог.

Политик уверен, что объединиться, забыв противоречия, должны и жители страны, и депутаты Кнессета, и члены правительства. Апо его словам, необходимо сформировать правительство единства.

"Мы сражаемся за наше право жить здесь, как свободный народ. Мы должны восстать от нашего отчаяния и обрушиться на врага. Эта война не завершится в одно мгновение. Наши враги предпринимают большие усилия в области психологической войны, им не победить, потому что мы сильны. Израильский дух всегда будет побеждать наших врагов"

– Ицхак Герцог

Отметим, что лидер оппозиции в парламенте Яир Лапид уже провел переговоры с премьером. После встречи он заявил, что готов забыть о прежних спорах и создать правительство национального единства. Далее Биньямин Нетаньяху выдвинул и Лапиду, еще одному оппозиционному лидеру Бени Ганцу предложение о формировании единого кабмина.

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