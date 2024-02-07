Операция в Рафахе рискует взорвать Ближний Восток

Арабские страны и союзники по НАТО уговаривают Израиль не начинать операцию в Рафахе.

После начала военной операции ЦАХАЛ больше миллиона палестинцев бежали на юг сектора Газа, в город Рафах у границы с Египтом. Цель Израиля - полное уничтожение ХАМАС - остается неизменной. Для этого израильская армия планирует войти в Рафах. Однако наземное вторжение грозит гуманитарной катастрофой, о которой предупреждают не только сочувствующие Палестине мусульманские страны, Россия, международные организации, но и союзники Тель-Авива. Единственная альтернатива в случае наземной операции для палестинцев - бежать в соседний Египет. Но Каир выступает против принятия миллионов беженцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже сказал, что Армия обороны Израиля готовится к штурму Рафаха. Власти Израиля утверждают, что в городе закрепились четыре батальона ХАМАС. 12 февраля после 50 налетов по объектам ХАМАС в районе Шибаура города Рафах погибло около сотни мирных жителей. ЦАХАЛ сообщил, что во время операции в Рафахе были обнаружены два заложника, похищенные в октябре боевиками ХАМАС.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность возможной полномасштабной атакой ЦАХАЛ на Рафах. "Я особенно обеспокоен все более ухудшающейся ситуацией с условиями доставки гуманитарной помощи в сектор Газа", - сказал он. В Газе наблюдается "крах общественного порядка", который усугубляется из-за ограничений Израилем доставки гуманитарной помощи.

Протесты арабских стран

В свете штурма Рафаха более отчетливо свою позицию начали выражать доселе сдержанные Саудовская Аравия и Египет. Эр-Рияд призывает мировое сообщество предотвратить гуманитарную катастрофу. За нее будет нести ответственность каждый, кто поддерживает решения правительства Нетаньяху, заявили 10 февраля в МИД Саудовской Аравии. Там явно намекают на США и другие страны НАТО. Саудовский МИД призвал провести срочное заседание СБ ООН.

Египет тоже требует отказаться от планов штурма Рафаха. По данным Associated Press и The Wall Street Journal, Каир пригрозил Тель-Авиву разрывом дипломатических отношений. Напомним, что Египет в 70-х стал первой арабской страной, признавшей Израиль в обмен на Синай. По данным СМИ, Египет стягивает к границе войска и бронетехнику. В арабских странах исходят из того, что число укрывающихся в Рафахе палестинцев составляет половину из 2,4 млн жителей Газы. Позднее министр иностранных дел Египта Самех Шукри опроверг сообщения о том, что Каир может разорвать Кэмп-Дэвидские соглашения 1979 года, но все же осудил намерение Израиля взять город Рафах.

Наряду с египетскими коллегами МИД Ливана тоже раскритиковал "продолжающуюся агрессию против жителей сектора Газа и вынужденное перемещение палестинцев". В Бейруте призвали СБ ООН обеспечить режим прекращения огня и помочь открыть гуманитарный доступ в Газу.

Действиями Нетаньяху раздражены и в Дамаске. ЦАХАЛ наносит удары не только по Газе и Ливану, но и по Сирии, где располагаются шиитские формирования, поддерживающие палестинцев. 12 февраля министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад заявил о готовности своей страны начать войну против Израиля, который до сих пор держит под своим контролем Голанские высоты.

Опасения Запада

Натовские страны опасаются, что действия Израиля могут привести к гуманитарной катастрофе, росту антизападнических настроений и возможным жестким действиям арабо-мусульманских стран против Тель-Авива. МИД Франции призывает прекратить боевые действия: "Крупномасштабное израильское наступление в Рафахе создаст катастрофическую и неоправданную гуманитарную ситуацию нового размаха. Чтобы избежать катастрофы, мы повторяем наш призыв к прекращению боевых действий. Израиль должен принять конкретные меры для защиты жизней гражданского населения в секторе Газа".

От операции в Рафахе Израиль предостерегло и руководство США. "Он (Джозеф Байден - прим. ред.) подтвердил свое мнение о том, что военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия и выполнимого плана по обеспечению безопасности и поддержки более чем миллиона людей, которые укрываются там", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Схожую позицию выразила глава МИД Германии Анналена Бербок. "Наступление израильской армии на Рафах при таких обстоятельствах совершенно усугубит гуманитарную ситуацию, ведь люди в Рафахе не могут просто взять и раствориться в воздухе", - заявила она накануне своего пятого с начала обострения в Газе визита в Израиль.

Оценки России

В Москве также дали негативную оценку планам военного вторжения на юг сектора Газа. "Крайне негативно, конечно. Мы вообще с самого начала выступали за прекращение огня, с тем чтобы решить гуманитарные вопросы", - заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Ситуация вокруг Газы ужесточается, а давление на Израиль со стороны региональных и международных игроков растет. Критическую позицию озвучивают не только наиболее активные союзники Палестины в лице Турции и Ирана, но и сдержанные арабские страны, как Египет, Иордания и Саудовская Аравия. Решится ли Нетаньяху на новую эскалацию, пока неясно. Тем временем переговоры об освобождении заложников и прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС через посредников продолжаются.