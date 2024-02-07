Нетаньяху исключил мир с ХАМАС

Глава правительства Израиля в обращении по случаю освобождения двух пленников ХАМАС заявил о том, что спасение остальных заложников возможно только в том случае, если Израиль продолжит военное присутствие в Газе. В ЦАХАЛ отметили, что в настоящее время в плену у радикалов находится 134 гражданина Израиля.

В понедельник израильским военным удалось освободить из плена ХАМАС двух заложников. Ими стали Фернандо Симон Мерман и Луис Лейнберг. К спасенным обратился глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.

«Фернандо и Луис, добро пожаловать домой. Я приветствую наших храбрых бойцов за смелые действия, которые привели к их освобождению. Только продолжение военного давления до полной победы приведет к освобождению всех наших заложников»

– Биньямин Нетаньяху

В свою очередь, бригадный генерал ЦАХАЛ, комментируя спасательную операцию, отметил, что израильские военнослужащие всегда помнят, что в плену у террористов находятся еще 134 человека.

В комитете семей, чьи близкие находятся в плену ХАМАС, поприветствовав освобождение двух заложников, в то же время отметили, что время других пленных уже на исходе.