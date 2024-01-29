Перемирие: ХАМАС требует ухода Израиля из Газы

Руководство палестинских радикалов ХАМАС заявил о том, что началом мирных переговоров с еврейским государевом будет уход всех израильских военных с территории сектора Газа.
Об этом говорится в предложении ХАМАС относительно мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.
«Подробности первого этапа [сделки]: полное прекращение боевых действий с обеих сторон, а также прекращение всех полетов, включая разведывательные, на период этого этапа, вывод израильских сил далеко за пределы населенных пунктов по всему сектору Газа»
– документ
Далее отмечается, что стороны должны завершить обмен пленными. Также ХАМАС потребовал ввоз гуманитарной помощи – порядка 500 большегрузов ежедневно – на территорию Газы. Помимо этого радикалы требуют возможность предоставить возможность гражданскому населению вернуться в свои дома.