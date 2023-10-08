Израиль продолжает стремиться к нормализации с Саудовской Аравией

Тель-Авив, как и прежде, привержен нормализации отношений с Эр-Риядом. Нападение движения ХАМАС на Израиль не поколебало эту убежденность, заявили в руководстве страны.
Нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией остается на повестке дня, несмотря на начавшуюся войну с Палестиной, сообщил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.
По его словам, нет никакого повода для изменений.
"Мы полагаем, что есть умеренные страны в нашем регионе, которые хотят нормализации отношений и жить в мире. И определенно Саудовская Аравия относится к ним"
– дипломат
Эрдан подчеркнул, что Тель-Авив не утратил стремления к нормализации с Эр-Риядом. Он заверил, что государство Израиль сделает все возможное, чтобы прийти к мирному сосуществованию с соседями.