Израиль продолжает стремиться к нормализации с Саудовской Аравией

Опубликовано: 21:59, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Тель-Авив, как и прежде, привержен нормализации отношений с Эр-Риядом. Нападение движения ХАМАС на Израиль не поколебало эту убежденность, заявили в руководстве страны.

Нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией остается на повестке дня, несмотря на начавшуюся войну с Палестиной, сообщил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

По его словам, нет никакого повода для изменений.

"Мы полагаем, что есть умеренные страны в нашем регионе, которые хотят нормализации отношений и жить в мире. И определенно Саудовская Аравия относится к ним"

– дипломат

Эрдан подчеркнул, что Тель-Авив не утратил стремления к нормализации с Эр-Риядом. Он заверил, что государство Израиль сделает все возможное, чтобы прийти к мирному сосуществованию с соседями.