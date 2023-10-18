Израиль потребовал от ООН извиниться за ХАМАС

Опубликовано: 21:29, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

ООН должна выразить извинения за то, что при ее бездействии смогла достичь нынешнего развития радикальная группировка ХАМАС. Такое мнение выразил постпред Израиля при организации Гилад Эрдан.

Израильская сторона полагает, что ООН обязана принести извинения в связи с нынешней эскалацией палестино-израильского конфликта, за которую она несет ответственность. Такое заявление сделал постпред Израиля при ООН.

Гилад Эрнан выступил на заседании Совбеза, созванном после ЧП в больнице в секторе Газа.

По словам дипломата, не только сама ООН, но и другие члены СБ приняли версию организации ХАМАС, которая признана в Израиле террористической, и отмели при этом веские доказательства, представленные Израилем.

"Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС... Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе"

– Гилад Эрнан

Он также выразил недоумение в связи с тем, что Совбез ООН все еще не выступил с осуждением нападения ХАМАС на Израиль.