Вестник Кавказа

Израиль атаковал военный гарнизон под Тегераном

Израиль атаковал военный гарнизон под Тегераном
© Фото: соцсети
Израиль сегодня во второй половине дня атаковал военный гарнизон на западе Тегерана, взрывы гремели в пригородах иранской столицы, иранские военные для отражения атаки задействовали систему противовоздушной обороны.

Иранским военным сегодня во второй половине дня пришлось отражать очередную атаку ВВС Израиля – был атакован военный гарнизон, дислоцированный на западе Тегерана, передает иранское государственное информационное агентство Fars.

"Израиль нанес удар по военному гарнизону к западу от Тегерана. Были задействованы средства ПВО"

- Fars

Факт атаки с воздуха подтверждает и иранское информационное агентство Jamaran, добавляя, что звуки взрывов и работы систем ПВО слышны и в западной, и в восточной части Тегерана.

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