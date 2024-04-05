Избиение фермера на Кубани дошло до Бастрыкина

Несколько ставропольцев напали на фермера из станицы Удобной. Глава Следкома потребовал доложить ему о данном инциденте.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об инциденте с нападением на фермера из Краснодарского края, пишет пресс-служба ведомства.

Семья фермера обратилась к главе ведомства с просьбой разобраться в деле. По их словам, на фермера из станицы Удобной напали несколько жителей Ставрополья.

Полиция привлекла к уголовной ответственности фермера, который, по словам родственников, вынужден защищаться, опасаясь за свою жизнь.