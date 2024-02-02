Из-за угрозы оползней закрыли ряд шахт в Грузии

Одна из грузинских компаний объявила о временной приостановке работы шахт по добыче марганца. Данное решение связано с опасностью схода оползней.

В Грузии закрыли на определенное время шахты, действующие в Чиатуре рудника. Об этом сообщает компания Georgian Manganesi.

Такое решение принято из-за существующей угрозы оползня.

"Закрытие шахт для обеспечения безопасности работников носит превентивный характер. Рабочий процесс будет остановлен до изучения процессов и принятия рекомендаций, связанных с возможными рисками безопасности"

– пресс-служба компании

Там отметили, что специалисты проверят трещины, возникшие после сильных осадков на склоне рядом с рудниками.

Напомним, обильные осадки в Имерети спровоцировали сход оползня 7 февраля. Смещение горных масс разрушило четыре дома и перекрыло дорогу на склоне ущелья реки. В результате схода оползня погибли 9 человек.