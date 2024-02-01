Найдено тело девятой жертвы оползня в Грузии

Уже девять человек погибло в результате схождения оползневых масс на дома в сельском районе Западной Грузии. На месте продолжаются спасательные работы.

На территории Грузии спасатели продолжают находить тела погибших после схода оползня. Так, стало известно, что обнаружено тело девятой жертвы стихийного бедствия.

Напомним, что оползень затопил четыре дома в одном из сел, расположенных в Западной Грузии. По горячим следам спасатели вытащили одного человека и извлекли тела троих погибших.

ЧП связано с резким ухудшением погоды на западе Грузии, где прошли мощные снегопады, что спровоцировало схождение оползневых масс.