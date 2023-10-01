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Из-за пожара в селе в Дагестане мужчина умер от инфаркта

Из-за пожара в селе в Дагестане мужчина умер от инфаркта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во время пожара в одном из сел Дагестана погиб один человек. Причиной смерти стал инфаркт.

Из-за пожара, вспыхнувшего в субботу днем в селе Хутрах, один человек умер от инфаркта. Об этом рассказали в администрации Цунтинского района Дагестана.

"От инфаркта во время пожара в селе Хутрах умер один человек"

– администрация района

Что произошло?

Накануне в селе Хутрах произошел пожар площадью 800 кв метров. Пламя затронуло примерно 20 строений, включая жилые дома. В ночь с субботы на воскресенье пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Пожар в селе Хутрах полностью потушен

Пожар в селе Хутрах полностью потушен

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