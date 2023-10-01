Из-за пожара в селе в Дагестане мужчина умер от инфаркта

Во время пожара в одном из сел Дагестана погиб один человек. Причиной смерти стал инфаркт.
Из-за пожара, вспыхнувшего в субботу днем в селе Хутрах, один человек умер от инфаркта. Об этом рассказали в администрации Цунтинского района Дагестана.
"От инфаркта во время пожара в селе Хутрах умер один человек"
– администрация района
Что произошло?
Накануне в селе Хутрах произошел пожар площадью 800 кв метров. Пламя затронуло примерно 20 строений, включая жилые дома. В ночь с субботы на воскресенье пожарным удалось ликвидировать возгорание.