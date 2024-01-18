Из-за инсульта у пассажира в Баку сел самолет швейцарской авиакомпании

Самолет швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку – ее причиной стал инсульт у одного из пассажиров воздушного судна.

Капитан авиалайнера швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines, летевшего из Цюриха в Сингапур, принял решение экстренно посадить воздушное судно в бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за инсульта у одного из пассажиров.

Бакинские авиадиспетчера мгновенно отреагировали на запрос капитана лайнера об экстренной посадке, обеспечив к этому времени прибытие бригады скорой помощи - самолет Boeing 777 благополучно приземлился в аэропорту в 06:53 по местному времени, передает Trend.

Сразу после посадки пассажир был снят с рейса и доставлен в одну из столичных клиник, сейчас им занимаются азербайджанские врачи, говорится в сообщении.