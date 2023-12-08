Аэропорт Баку в прошлом году обслужил почти 6 млн пассажиров

Авиагавань столицы Азербайджана побила рекорд по показателям потока пассажиров в 2023 году. Бакинский аэропорт принял почти 6 млн человек.

Столичная авиагавань Азербайджанской Республики наращивание показатели по пассажиропотоку. За прошлый год количество пассажиров выросло на 33% по сравнению с 2022 годом и достигло 5,85 млн человек.

Отмечается, что самым загруженным днем было 13 августа. В этот день воздушная гавань Баку обслужила более 24 тыс клиентов.

Больше всего пассажиров было на международных рейсах – 5.13 млн. Почти половина из них была совершена азербайджанским авиаперевозчиком AZAL.

В направлении Нахчывана было перевезено 700 тыс человек. Июль оказался самым жарким для рейсов Нахчыван. В этом месяце было обслужено свыше 92 тыс пассажиров.

Глава столичной авиагавани Теймур Гасанов отметил, что выросло число транзитных рейсов.

"Также число транзитных пассажиров в бакинском аэропорту увеличилось на 142% по сравнению с 2022 годом - обслужено более 162 тысяч пассажиров. Привлечение новых иностранных авиакомпаний, расширение маршрутной сети и продолжающиеся инфраструктурные работы в аэропорту значительно улучшили доступность перевозок для всех пассажиров"

- Теймур Гасанов

Для того чтобы увеличить пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев в прошлом году был принят ряд мер. В частности, введена система для быстро въезда и выезда с территории авиагавани, а также упрощена программа прохождения предполетной регистрации.