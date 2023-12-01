Аэропорт Баку на треть нарастил пассажиропоток

Загрузка международного аэропорта Баку выросла на треть. За 11 месяцев аэропорт пропустил 5,3 млн пассажиров.

С начала года пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев в азербайджанской столице Баку превысил 5,3 млн человек.

Всего за январь-ноябрь текущего года авиагавань обслужила 5,301 млн человек, это больше прошлогодних данных на 31,2%.

"В общем пассажиропотоке на долю зарубежных авиакомпаний пришлось 58,5% пассажиров, перевезенных по международным направлениям, или 2,71 млн человек. Оставшуюся часть пассажирских перевозок из Бакинского аэропорта осуществила авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL)"

– аэропорт

Почти 2 млн пассажиров AZAL пришлось на международные направления.

Всего аэропорт Гейдар Алиев работает с 42 перевозчиками, из которых почти половина - бюджетные. Вылеты из бакинской воздушной гавани совершаются по 70 различным направлениям.