Количество туристов в Азербайджане выросло на 30%

Туристический поток иностранных граждан, посетивших Азербайджан в этом году, увеличился на 30%.

Поток туристов в Азербайджанскую Республику вырос на 30% и составил почти 2 млн человек. Такую информацию озвучил представитель Бюро по туризму Азербайджана Ниджат Аббаслы.

«В ноябре 2023 года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, составило 169,461 тыс. человек, что на 25% больше ноября прошлого года. В целом, за 11 месяцев турпоток в Азербайджан составил 1 млн 893,679 тыс. человек, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года»

- Ниджат Аббаслы

Он подчеркнул, что туристическая отрасль республики все еще не оправилась от пандемии, и ее показатели значительно ниже допандемийных цифр. В частности, Аббаслы рассказал, что нынешний туристический поток ниже на 35% того, что был в январе-ноябре в 2019 году.

Кроме этого, представитель Бюро по туризму АР отметил влияние закрытых сухопутных границ, из-за чего туристический поток из России и Грузии значительно сократился.