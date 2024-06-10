Из Ташкента в Хиву будут ходить корейские электропоезда

Узбекистан заключение соглашение с Южной Кореей на закупку электропоездов Hyundai Rotem: новые составы под названием "Джалолиддин Мангуберди" узбекские железнодорожники запустят между Ташкентом, Ургенчем и Хивой.

В скором времени поездка для туристов по древним достопримечательностям Узбекистана, большей частью сосредоточенным в Ургенче и Хиве, станет еще комфортнее и увлекательнее – из столицы в туристические центры будут ходить скоростные современные корейские электропоезда, пишут южнокорейские СМИ.

Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари", в ведении которого находятся железные дороги страны, заключило договор с корейской компанией Hyundai Rotem, согласно которому в Узбекистан будет поставлено шесть высокоскоростных электропоездов, в каждый из которых входит по 7 вагонов. Обслуживать поезда будет компания-производитель, передает Trend.

"Эта сделка знаменует собой первый экспорт высокоскоростных поездов, разработанных с использованием отечественных технологий. Это улучшит железнодорожную инфраструктуру Узбекистана и расширит двустороннее сотрудничество в железнодорожном секторе"

- президент Южной Кореи Юн Сок Ель

Стоимость контракта составляет $195,7 млн, новые электропоезда получат имя "Джалолиддин Мангуберди" и будут курсировать по маршруту Ташкент – Ургенч – Хива, что будет очень удобно для туристов, которые знакомятся с древними достопримечательностями страны, сообщили в "Узбекистон темир йуллари".