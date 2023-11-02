Из российских магазинов может пропасть "Ессентуки "Целебная"

В скором времени с прилавков продовольственных магазинов может пропасть популярная на российских просторах минеральная вода "Ессентуки "Целебная" - Генпрокуратура потребовала у частной компании отдать государству землю со скважиной.

Арбитражному суду Ставропольского края вскоре предстоит рассмотреть иск Генпрокуратуры к частному заводу минеральных вод "Октябрь-А" в станице Суворовской, в котором надзорное ведомство требует вернуть в государственную собственность участок земли со скважиной, из которой добывается минеральная вода "Ессентуки "Целебная".

История непростая - скважину с порядковым номером 73 пробурили в 1981-1982 годах на юго-западном склоне горы Бык у села Быкогорка, но она простаивала, и в 2000 году ее отдали в аренду частному предприятию, которое получило лицензию на добычу минеральной воды – она действует до 1 сентября 2025 года, передает "АиФ-Ставрополье".

Учредители завода Ислам и Хасан Эстамировы спустя три года приватизировали скважину в собственность предприятия, а в 2008 году выкупили и землю под нею. В 2021 году скважину деприватизировали, теперь Генпрокуратура намерена вернуть государству и землю, которая была продана частной компании неправомерно, пояснили в надзорном ведомстве.

Заседание по делу пройдет уже 20 марта.