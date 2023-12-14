Из Крыма в херсонский Скадовск отправились первые автобусы

С сегодняшнего дня в херсонский Скадовск начали ходить рейсовые автобусы из Севастополя и Евпатории, новые маршруты организовал "Крымавтотранс".

Отправиться из Крыма в Херсонскую область стало намного проще – в херсонский город Скадовск сегодня стали ходить сразу два рейсовых автобусных маршрута главного крымского перевозчика - ГУП "Крымавтотранс", сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

"С 22 декабря 2023 года начинается ежедневное обслуживание рейсов по регулярным межрегиональным маршрутам Севастополь - Симферополь - Скадовск и Евпатория - Симферополь – Скадовск"

- Минтранс Крыма

Из Симферополя севастопольские автобусы будут уходить в Скадовск ежедневно в 11:40 и 14:00, из Скадовска в Севастополь - в 7:00 и 12:00, что касается отправления рейсов из Евпатории и Севастополя оно пока уточняется, передает "Интерфакс".

Из Евпатории пассажиров в комфортабельных современных автобусах возит местное ООО "Трансфер-Крым82", из Севастополя – симферопольское ООО "Большой мир".