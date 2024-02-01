Иванишвили отказался встретиться с помощником главы Госдепа

Почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили решил не проводить переговоры с помощником госсекретаря США, несмотря на просьбу американского дипломата.

Помощнику главы Госдепартамента США Джеймсу О'Брайену было отказано во встрече с основателем правящей "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили, который сейчас имеет статус ее почетного председателя. О соответствующем решении сообщил грузинский премьер-министр.

"Была озвучена просьба в связи со встречей [О'Брайена] с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом"

– Ираклий Кобахидзе

Американский дипломат приедет в Тбилиси завтра.

Глава грузинского правительства также озвучил ожидания по поводу своей предстоящей встречи с О'Брайеном. Кобахидзе рассчитывает, что на переговорах будет обсуждаться вопрос налаживания прямого авиасообщения между Грузией и США.

Напомним, кроме помощника главы Госдепа в Грузию прибудут главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии, а также представитель Бундестага Михаэль Рот. В связи с визитом грузинская партия "Сила народа" призвала чиновников избегать встреч с его участниками, так как они, по ее мнению, преследуют исключительно деструктивные цели.