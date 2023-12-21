Итальянский суд посмертно оправдал Марадону

Суд снял все обвинения с покойной легенды мирового футбола Диего Марадоны. Его обвиняли в сокрытии от налоговых органов почти 40 млн евро.

Верховный суд Италии оправдал звезду мирового футбола Диего Марадону, ушедшего из жизни осенью 2020 года, по делу об уклонении от уплаты налогов.

С аргентинцы сняты все обвинения, передает агентство Reuters.

Расследование, начатое в 1990-х годах, длилось почти три десятка лет. Знаменитый аргентинец обвинялся в сокрытии 37 млн евро. Его подозревали в том что он использовал доверенные компании в Лихтенштейне, чтобы уйти от налогов при получении выплат от ФК "Наполи".

Ранее издание FourFourTwo включило аргентинца в топ-50 футболистов и футболисток, оказавших существенное влияние на формирование игры.