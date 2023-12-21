Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по футболу

Скончался чемпион мира по футболу Марио Загалло, ему было 92 года. Как игрок дважды брал мировое первенство по футболу в составе сборной Бразилии, еще дважды – как тренер.

В возрасте 92 лет скончался легендарный бразильский футболист и чемпиона мира Марио Загалло. Об этом говорится на его странице в социальной сети.

"С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек"

- страница Марио Загалло

В сообщении также сказано, что Загалло оставил Бразилии и всему миру наследие великих достижений.

Загалло дважды становился чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии как игрок, и дважды брал мировое первенство как тренер.