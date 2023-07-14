История убитой девочки возмутила президента Казахстана

Опубликовано: 8:26, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Казахстана

Резонансное убийство 5-летней девочки на юге Казахстана продолжает волновать местную общественность. В частности, информация о преступлении стала известна главе республики, который раскритиковал суды за слишком мягкие приговоры по такого рода делам.

Информация о громком убийстве пятилетней жительницы юга Казахстана дошло до главы республики Касым-Жомарт Токаева. Он был возмущен ходом расследования и небольшими сроками, которыми отделываются злоумышленники, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.

В частности, он поручил местным правоохранителям с особой тщательностью разбираться во всех обстоятельствах дела.

"Глава государства проинформирован о трагедии, случившейся в Сарыагашском районе Туркестанской области, где была убита 5-летняя девочка. Правоохранительными органами проводится расследование дела. Установлен подозреваемый"

– пресс-служба президента республики

В настоящее время известно, о том, что по факту задержан подозреваемый. Им оказался местный жизни дважды привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

Ранее сообщалось, что к оперативникам обратилась мать девочки. Впоследствии тело ребенка было обнаружено в доме у местного жителя. Кроме того, известно, что в районе, где произошло преступление произошли волнения, так как односельчане попытались отбить подозреваемого в момент задержания.