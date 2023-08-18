Источник: в двух министерствах Дагестана прошли обыски

Опубликовано: 20:16, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители силовых структур сегодня проводили обыски в Минсельхозе и Минэкономразвития Дагестана – они шли по делу об аферах при распределении субсидий, сообщил источник.

Сотрудникам двух министерств Дагестана сегодня пришлось пережить немало неприятных минут, пока силовики проводили обыски в их ведомствах по уголовному делу об аферах, которые были обнаружены при распределении субсидий, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Сотрудники УФСБ России по Дагестану совместно с управлением экономической безопасности МВД по республике провели обыски в Минсельхозпроде и Минэкономразвития Дагестана в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 млн рублей"

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Уже есть первые задержанные – это начальник одного из отделов Минсельхозпрода Дагестана и его родственник - руководитель фермерского хозяйства. По данным правоохранителя, аналогичные мероприятия прошли и по месту их жительства, следствие по делу продолжается, передает РИА Новости.