РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Источник: в двух министерствах Дагестана прошли обыски

Источник: в двух министерствах Дагестана прошли обыски
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представители силовых структур сегодня проводили обыски в Минсельхозе и Минэкономразвития Дагестана – они шли по делу об аферах при распределении субсидий, сообщил источник.

Сотрудникам двух министерств Дагестана сегодня пришлось пережить немало неприятных минут, пока силовики проводили обыски в их ведомствах по уголовному делу об аферах, которые были обнаружены при распределении субсидий, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Сотрудники УФСБ России по Дагестану совместно с управлением экономической безопасности МВД по республике провели обыски в Минсельхозпроде и Минэкономразвития Дагестана в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 млн рублей"

- источник

Уже есть первые задержанные – это начальник одного из отделов Минсельхозпрода Дагестана и его родственник - руководитель фермерского хозяйства. По данным правоохранителя, аналогичные мероприятия прошли и по месту их жительства, следствие по делу продолжается, передает РИА Новости.

Правоохранители ищут в Минобрнауки Дагестана следы пропавших денег

Правоохранители ищут в Минобрнауки Дагестана следы пропавших денег

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1355 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version