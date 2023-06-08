Правоохранители ищут в Минобрнауки Дагестана следы пропавших денег

Опубликовано: 10:19, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские следователи ищут в Минобрнауки региона следы нарушений, допущенных при выплате премий и надбавок сотрудникам министерства, а также возможные хищения при обеспечении школ продуктами питания.

Накануне дагестанские правоохранители провели обыски в министерстве образования и науки Дагестана, а также по месту жительства его сотрудников по делу о хищении бюджетных средств, возбужденному в начале года, пишет газета "Коммерсантъ".

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных денег при выплате премий и надбавок сотрудникам Минобрнауки, а также о возможных хищениях при обеспечении школ продуктами питания.

Конкретных фигурантов в деле пока нет, но следователей интересует работа начальника одного из отделов министерства и его подчиненных.

"В ведомстве работниками Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Дагестану проведены мероприятия в рамках установленной компетенции. В настоящее время мероприятия завершены", рассказали в пресс-службе Минобрнауки республики.