Ставропольские правоохранители "вычислили" группу подпольных банкиров

Опубликовано: 13:05, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Ставропольским следователям удалось выявить и пресечь деятельность подпольной финансовой организации, занимающейся незаконным обналичиванием денег коммерческих организаций и физических лиц.

Ставропольские следователи возбудили уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы, причастной к нелегальной банковской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

"В 2019 году четверо мужчин и одна женщина создали организованную преступленную группу для ведения незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля средств компаний и физлиц", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Подозреваемые создали и приобрели несколько десятков фиктивных коммерческих организаций, руководителями которых числились как сами фигуранты, так и номинальные директора, которые готовили поддельные платежные документы на якобы произведенные или купленные ими товары и работы, а затем на основании фиктивных договоров перечисляли деньги, которые обналичивались и передавались "клиентам" за комиссионное вознаграждение.

Всего с сентября 2019 по декабрь 2020 годов преступники получили более 41,8 млн рублей таких "комиссионных". Сейчас они задержаны и дают признательные показания. У них изъяты 35 банковских карт, мобильные телефоны, печати организаций, а также наличность в сумме более 10 млн рублей, а также автомобили.

Уголовное дело расследуется по статьям УК РФ "осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное в составе организованной группы", а также "неправомерный оборот средств платежей".