На Северном Кавказе орудовала банда организаторов фиктивных ДТП

В Ставропольском крае вычислили мошенническую схему с получением страховых выплат за фейковые ДТП. В составе банды около 30 человек, в том числе правоохранители, сотрудники страховых и экспертных компаний.
Мошенники инсценировали автомобильные аварии, затем оценивали стоимость ремонта, формировали документы и направляли их в страховые компании. Полученные выплаты они делили между собой. Банда действовала в южных регионах России 10 месяцев - с декабря 2020 года по октябрь 2021 года, сообщает СК РФ.
В группировку, которая имела четкую иерархию, входили сотрудники ГИБДД, работники страховых компаний, сотрудники экспертных организаций.
По данным следствия, преступные действия этой банды стали причиной того, что на Северном Кавказе и в ЮФО подорожали страховые полисы.
Выявить преступников удалось на очередной «аварии». В «Росгосстрахе» заподозрили мошенничество и отказались выплачивать 1,8 млн рублей компенсации.
Один из аферистов был задержан на КПП Верхний Ларс, он хотел бежать из страны через Грузию. Правоохранители задержали также бухгалтера и программиста. У задержанных арестовано имущество: дорогие автомобили, недвижимость, банковские счета.
Оборот денег на банковских картах мошенников превышает 1,5 млрд рублей. Ведется следствие.