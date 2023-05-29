На Северном Кавказе орудовала банда организаторов фиктивных ДТП

Опубликовано: 10:55, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Устроителей фиктивных ДТП разоблачили на Ставрополье. Мошенники орудовали в СКФО и ЮФО, получая страховые выплаты за несуществующие аварии. Один из мошенников был пойман при попытке уехать в Грузию, на КПП Верхний Ларс.

В Ставропольском крае вычислили мошенническую схему с получением страховых выплат за фейковые ДТП. В составе банды около 30 человек, в том числе правоохранители, сотрудники страховых и экспертных компаний.

Мошенники инсценировали автомобильные аварии, затем оценивали стоимость ремонта, формировали документы и направляли их в страховые компании. Полученные выплаты они делили между собой. Банда действовала в южных регионах России 10 месяцев - с декабря 2020 года по октябрь 2021 года, сообщает СК РФ.

В группировку, которая имела четкую иерархию, входили сотрудники ГИБДД, работники страховых компаний, сотрудники экспертных организаций.

По данным следствия, преступные действия этой банды стали причиной того, что на Северном Кавказе и в ЮФО подорожали страховые полисы.

Выявить преступников удалось на очередной «аварии». В «Росгосстрахе» заподозрили мошенничество и отказались выплачивать 1,8 млн рублей компенсации.

Один из аферистов был задержан на КПП Верхний Ларс, он хотел бежать из страны через Грузию. Правоохранители задержали также бухгалтера и программиста. У задержанных арестовано имущество: дорогие автомобили, недвижимость, банковские счета.

Оборот денег на банковских картах мошенников превышает 1,5 млрд рублей. Ведется следствие.