Вестник Кавказа

Испытания первого судна на водородном топливе пройдут в России

Штурвал на яхте
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Первое российское судно на водородном топливе пройдет испытания в этом месяце. Новый прогулочный катер будет почти бесшумным.

В России создано полностью отечественное судно на водородном топливе, катер "Экобалт" готовят к испытаниям, поделился гендиректор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко.

"Это наша совместная работа с "Ак Барсом". Прогулочный катер с названием "Экобалт" на 12 человек с электрохимическим генератором. Это будет первое в РФ судно с первым отечественным электрохимическим генератором на водородном топливе. Полностью импортозамещенное"

– гендиректор КГНЦ

Судно будет отличаться высоким КПД и минимальным уровнем шума. Катер был построен на Зеленодольском судостроительном заводе и в этом месяце состоятся его испытания.

КГНЦ - главный разработчик новейших судов для ВМФ РФ. Новое судно планируется показать потенциальным заказчикам, уточнил Савченко, передает РИА Новости.

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