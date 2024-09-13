Испытания первого судна на водородном топливе пройдут в России

В России создано полностью отечественное судно на водородном топливе, катер "Экобалт" готовят к испытаниям, поделился гендиректор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко.
"Это наша совместная работа с "Ак Барсом". Прогулочный катер с названием "Экобалт" на 12 человек с электрохимическим генератором. Это будет первое в РФ судно с первым отечественным электрохимическим генератором на водородном топливе. Полностью импортозамещенное"
– гендиректор КГНЦ
Судно будет отличаться высоким КПД и минимальным уровнем шума. Катер был построен на Зеленодольском судостроительном заводе и в этом месяце состоятся его испытания.
КГНЦ - главный разработчик новейших судов для ВМФ РФ. Новое судно планируется показать потенциальным заказчикам, уточнил Савченко, передает РИА Новости.