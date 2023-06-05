Иранское посольство в Саудовской Аравии возобновит работу уже завтра

Опубликовано: 13:59, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во вторник в Эр-Рияде возобновит свою работу посольство Ирана. На открытии будет присутствовать новый иранский посол Алиреза Энаяти.

Посольство Ирана в Эр-Рияде возобновит свою работу 6 июня. Об этом сообщили сегодня дипломатические источники в Саудовской Аравии.

По их данным, диппредставительство начнет работать с 18:00 по местному времени. На открытии посольства будет присутствовать новый посол Ирана Алиреза Энаяти, передает агентство AFP.

Назначение послов

Иран объявил о назначении посла в Эр-Рияде около двух недель назад. Им стал Алиреза Энаяти, который ранее возглавлял посольство страны в Кувейте. Также являлся помощником главы МИД и гендиректора по делам Персидского залива в иранском министерстве. Саудовская Аравия официально пока не объявила о назначении своего посла в Тегеране.