Иран заранее оповестил соседей Израиля об атаке

Ближневосточные СМИ публикуют утечки о секретных дипломатических действиях Ирана: республика рассказала соседям Израиля о запланированном авиаударе.

Арабские СМИ сообщают, ссылаясь на свои источники, что региональные государства, чьи территории оказались сегодня затронуты иранской авиационной атакой на Израиль, были заранее оповещены Тегераном об этой военной операции.

В частности, Иран проинформировал Иорданию непосредственно перед началом запуска беспилотников по израильским целям. Одновременно Тегеран припугнул иорданские власти, что если те вмешаются в войну, иранская армия нанесет удары и по Иордании.

Между тем иранские БПЛА после трех часов полета из Ирана достигли неба над Иорданией. Ранее иорданские власти обещали сбивать их средствами ПВО, а также открыли свое воздушное пространство для работы против иранских беспилотников израильской и американской боевой авиации.

По другим данным, часть иранских беспилотников заходит на Израиль с севера – их заметили над северной провинцией Ирака Сулеймания, направляющимися к границе с Сирией.